Échange Macron-Macky Sall : “Le troisième mandat n’a jamais été évoqué” (source diplomatique)

Nos confrères d’Africa Intelligence, dans des informations reprises par Seneweb, ont fait part d’une discussion entre Macky Sall et Emmanuel Macron autour de la lancinante question du troisième mandat. Discussion au cours de laquelle Macron aurait tenté de dissuader le président sénégalais de briguer un nouveau quinquennat.











Une source diplomatique sénégalaise très haut placée nie la teneur de tels échanges entre les deux hommes d’État. “La France en mauvaise posture au Burkina et au Mali s'interdit désormais tout paternalisme et ingérence en Afrique, indique-t-elle. Cette question n à jamais été abordée”.