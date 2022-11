El Hadj Malick Gaye (Agetip) : « Macky Sall est notre candidat en 2024 »

Parrain des phases départementales de l'Odcav m, co-organisées entre Niandane et Podor, le directeur de l'Agetip s'est prononcé, ce samedi, sur la Présidentielle de 2024. Le maire de Niandane a choisi le Président Macky Sall pour briguer un second mandat et se dit sûr que les Sénégalais vont accompagner ce dernier dans sa vision, après l'immense travail qu'il a abattu pendant 10 ans.







"Le Président Macky Sall est notre candidat en 2024", a déclaré El Hadj Malick Gaye, Directeur général de l'AGETIP. Il ajoute que le chef de l'Etat a beaucoup fait pour ce pays dans tous les domaines et on doit l'accompagner pour terminer la transformation structurelle qu'il a entreprise afin de permettre au Sénégal d'atteindre l'émergence en 2035. "Notre candidat est un leader reconnu sur le plan africain et international, après avoir fait ses preuves ici au Sénégal. Il travaille pour que les futures générations, en particulier la jeunesse, hérite d'un pays stable avec des institutions fortes.