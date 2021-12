El Hadji Malick Guèye, député: « La proposition de la loi criminalisant l’homosexualité ne doit pas être bloquée»

El Hadji Malick Gueye , député

Le député non-inscrit, El Hadji Malick Guèye est pour le vote de la loi portant criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. «La proposition de la loi ne doit pas être bloquée. C'est est une demande du peuple », dit le parlementaire.





Pour cela, il interpelle le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse. «On doit criminaliser cette loi pour être en phase avec nos réalités culturelles et religieuses. Ma position à l’Assemblée nationale, ce n’est plus une équivoque par rapport à un point de vue personnel que j’ai eu par rapport à cette question », renseigne El Hadji Malick Guèye, sur Rfm, ce lundi 27 décembre.





Il assure que ce projet de loi est une demande du peuple sénégalais qui incarne des valeurs conservatrices qui excluent l’homosexualité dans toutes ses dimensions.