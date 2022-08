Election HCCT : ces grandes coalitions ont boycotté le scrutin

Parmi les grandes coalitions qui ont pris part aux législatives, seule Benno Bokk Yakaar prendra part à l’élection des membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), le 4 septembre prochain. Les autres, sans surprise, ont boudé le scrutin pour marquer leur opposition à une institution qu’elles jugent budgétivore et inutile.



En effet, d’après L’Observateur, sur les douze dossiers de candidatures déposés au niveau de la commission chargée de réceptionner les dossiers, il n’y a aucune trace de Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal ou AAR Sénégal.



Les partis et coalitions avaient jusqu’à dimanche dernier à minuit pour déposer leur candidature. La commission a commencé hier, lundi, à examiner la recevabilité des dossiers. Elle va publier les listes définitives au plus tard 15 jours avant le scrutin, soit durant cette semaine.