Elections du HCCT : voici les douze listes de candidatures qualifiées

L’élection des membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) est prévue le 4 septembre prochain. Douze listes (voir ci-dessous) seront en compétition, d’après l’arrêté du 16 août du ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, repris par Libération dans son édition de ce samedi.





Parmi les quatre grandes coalitions ayant pris part aux dernières Législatives, seule Benno Bokk Yakaar (pouvoir) est dans la course. Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal et AAR Sénégal ont boycotté le scrutin, considérant que le HCCT est inutile et budgétivore.





LES 12 LISTES EN COMPÉTITION





Bamtaré/Sénégal





Bakel émergent





Dental Sénégal





Naatangué Askanwi





Parti républicain démocrate du Sénégal





Pellital





Domou Tivaouane





And Suxaly Département de Birkilane





Bokk Gis Gis Liguey





Benno Bokk Yakaar





And Jëf/PADS