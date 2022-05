Elections LÉGISLATIVES : Alioune Ndoye, tête de liste départementale de BBY

Alioune Ndoye choisi comme tête de liste de BBY

Les choses se précisent de plus en plus à propos des listes en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022. Pour aller à la conquête du département hautement stratégique de Dakar, la coalition Benno Bokk Yakaar(BBY), a choisi comme tête de liste, le socialiste et maire de Dakar plateau, Alioune Ndoye.