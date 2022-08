Elections législatives apaisées : "Andu Nawle" se félicite de « la maturité » des citoyens-électeurs

Le comité directeur du mouvement alternatives citoyennes « Andu Nawle » dit avoir enregistré avec « respect et sérénité » les premiers résultats des législatives du 31 juillet annoncés, et se félicite de « la maturité des citoyens-électeurs qui ont mis en échec toutes les tentatives orchestrées par certaines forces politiques en vue d'installer un climat de violence totalement étranger aux moeurs politiques de notre pays ».





Le communiqué qui rapporte l’information soutient que, pour « la première fois dans la trajectoire démocratique du Sénégal des dirigeants politiques se sont laissés aller à des appels publics à la guerre civile et des discours de type identitaire de nature à saper les bases de l'unité et de la cohésion que notre nation a mis des siècles à construire ».





Pour le ministre d’Etat Abdou Fall et Cie, cette élection a consacré avant tout « la victoire de la République, de la démocratie et de la paix civile sur le populisme primaire qui appelait la jeunesse à s'emparer de la rue pour installer la pagaille, le désordre et le chaos ». A en croire le comité directeur du mouvement alternatives citoyennes « Andu Nawle », ce scrutin a marqué « un tournant majeur dans la trajectoire démocratique du Sénégal entré désormais dans l'ère des majorités de compromis au sein de la représentation nationale telle que c'est la règle dans les démocraties sur tous les continents ».





« Il convient de souligner que les choix citoyens lors de ce scrutin du 31 juillet traduisent une attente de diversités et d’équilibre entre les principaux courants politiques qui traversent notre société. Ces choix consacrent en même temps le fort attachement du peuple Sénégalais à la stabilité de leur pays, à la paix civile ainsi que la confiance qu'il continue d'accorder à l'actuelle majorité politique qui nous gouverne », lit-on dans les colonnes du texte.