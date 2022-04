Élections législatives : Bokk gis gis et bunt-bi lancent une coalition

Une nouveau pôle est en gestation au sein de l'opposition. Source A révèle que Bokk Gis GIS de Pape Diop et l'Union Citoyenne/Bunt-Bi, ainsi que les partis et mouvements à eux affiliés, ont décidé d’aller ensemble aux législatives.



L’annonce officielle de la mise sur pied de cette coalition devrait se faire bientôt. Il ne reste plus qu’à trouver le nom de celle-ci. Il y a aussi la question des investitures qui est en train d’être discutée, si on en croit nos confrères.



D’après le journal, c’est un nouveau front qui s’ouvre contre le régime du Président Macky Sall. En effet, chacune des coalitions en lice pour le scrutin du 31 juillet prochain englobe au moins 40 partis et autant de mouvements.