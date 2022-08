Élections législatives : Les 10 péchés de Macky Sall

Le régime de Macky Sall a perdu la majorité des députés à l’Assemblée nationale au soir des élections législatives du 31 juillet. Le pouvoir a eu 82 députés (contre 125 à la dernière législature) sur 165 sièges. Selon, l’enseignant Ndiaga Loum, le président Macky Sall s’est rendu coupable de 10 péchés qui lui ont fait perdre le scrutin. Pour chaque péché, il lui propose une manière de se repentir.





Voici le texte en intégralité





Président, après les événements de mars 2021, Vous disiez avoir compris le message de la jeunesse. En fait, vous faisiez semblant de comprendre, mais vous n’aviez rien compris. De grâce, ne ratez pas l’occasion de comprendre cette fois-ci. Pour vous y aider, voici 10 péchés et 10 recommandations subséquentes.





1er péché : la transhumance





Vous l’aviez jadis qualifiée de « cancer » pour notre démocratie, puis, subitement, sous les effets toxiques de l’ivresse du pouvoir, vous vous êtes arrogé la souveraineté linguistique d’en donner une nouvelle définition en l’assimilant à la « liberté professionnelle ». C’est grave! Dédramatiser avec autant de désinvolture et de légèreté une pratique si immorale qu’elle renvoie dans l’imaginaire populaire à l’itinérance animale, ça devrait être votre cauchemar. Du moins, je l’espère. Le cas échéant, voici ma Recommandation : Ne l’encouragez plus, réinvestissez dans les urgences sociales l’argent que les Sénégalais ont gracieusement mis à votre disposition plutôt que d’acheter des « consciences » qui sont en fin de compte, vous l’avez constaté vous-même, que des « âmes solitaires perdues ».





2e péché : le flou sur le 3e mandat





Vous aviez été témoin oculaire et solidaire de cette dizaine de morts engendrées par la lutte contre le 3e mandat de Wade. Vous en aviez tiré une leçon et promis de corriger via un référendum les imperfections rédactionnelles de la Constitution sur la question des mandats afin que « nul » ne puisse faire « plus de 2 mandats consécutifs ». Pour ça, les Sénégalais vous ont dit « oui » au référendum de 2016 et vous leur aviez promis que la nouvelle disposition s’appliquerait à votre premier mandat en cours à l’époque. Puis, comme Louis XIV infatué de sa toute-puissance (« l’État, c’est moi »), vous avez ordonné à la « Cour » de ne plus parler de 3e mandat sauf si n’est pour vous dire que vous en aviez droit, et aux « sujets » que vous êtes le seul à prendre comme tels, vous enjoignez de « fermer le ban » : « je ne dirai ni oui ni non ». Recommandation : dites-leur avec plus de respect, c’est NON.





3e péché : l’instrumentalisation de la justice pour liquider des adversaires





La promesse de réduire l’opposition à sa plus simple expression s’est parée des plus vilains habits de la justice : condamnation et exil forcé de Karim Wade, emprisonnement de Khalifa Sall et modifications expresses du code électoral pour fonder juridiquement leur perte de droits civiques, il ne vous pas suffi de les priver de leur droit d’être élus, vous avez poussé la « coquetterie » jusqu’à les déchoir de leur droit d’être électeurs. Pour parachever votre dessein de réduire à néant l’opposition, vous avez instrumentalisé une affaire de mœurs pour liquider juridiquement le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Les Sénégalais allergiques à l’injustice se sont opposés à votre plan, ils ont exprimé leur rejet de l’instrumentalisation de la justice pour éliminer des adversaires, d’abord dans la rue en mars 2021, puis dans les urnes en janvier et juillet 2022. Recommandation : réconciliez ce pays avec ses vertus, libérez tous ces otages politiques accusés lourdement, exagérément et faussement dans la perception populaire, de « rebelles » et autres « forces sociales », et engagez-vous à ce que l’on traite humainement « vos détenus politiques » pour que plus personne ne meurt en détention.





4e péché : la confiscation des libertés publiques





Lorsque les marches des partis de l’opposition ne sont pas systématiquement interdites, elles sont souvent réprimées de façon disproportionnée, occasionnant des morts quand les concernés passent outre les décisions d’autorités administratives « obligées ». Vous avez consolidé une culture administrative de privation de libertés publiques et avez fini par créer un sentiment d’hostilité apparente entre les administrés et leurs administrateurs, entre les forces de sécurité et de défense et les populations civiles. Recommandation : Refaites de la liberté le principe et de l’interdiction l’exception, renoncez à la répression disproportionnée et arrêtez de mettre en prison si facilement vos concitoyens qui ne sont pas moins dignes que vous pour exprimer leur soif de citoyenneté.





5e péché : la politisation outrancière de la gestion du processus électoral





Après le code consensuel de 1992, la nomination de personnalités indépendantes à la tête du ministère de l’intérieur, après la rupture d’avec cette tradition de neutralité à la tête de l’organisation des élections par votre prédécesseur et que vous aviez vous même farouchement dénoncée dans le passé au point de le faire céder ensuite, vous venez d’organiser les élections les plus contestées de la récente histoire politique,en amont du processus, avec des listes séparées, des recours rédigés à la main à l’ère numérique, un ministre de l’intérieur immature, qui, pour donner des gages de loyauté, a cru bon d'engager pour vous, en pleine campagne électorale, une « entreprise » de débauchage de responsables de l’opposition à Touba. C’est une régression! Recommandation : Confiez vite le ministère de l’intérieur et la gestion des élections à une personnalité indépendante et consensuelle à l’instar de ce qu’incarna le Général Lamine Cissé en 2000.





6e péché : la gouvernance mauvaise, sombre et nébuleuse





La lutte contre l’enracinement illicite était une demande sociale; une fois au pouvoir, vous avez réactivé la CREI et en avez fait un instrument de chantage : la prison pour les récalcitrants, le pardon pour ceux que ne dérangent pas les trahisons et qui acceptent plus facilement les compromissions. Recommandation : Levez le coude sur tous les rapports déposés par l’OFNAC auprès du Procureur, rompez avec la justice à double vitesse, laissez cette dernière poursuivre même si les coupables sont presque, tous, vos amis, parents, beaux-parents, supprimez toutes ces institutions inutiles, budgétivores, et dont les compétences se chevauchent (HCCT, HCDS etc.).





7e péché : l’arrogance des nouveaux tenants du pouvoir





Les exemples pullulent de ces démonstrations publiques d’arrogance. Quand la vanité se conjugue à la suffisance des nouveaux vainqueurs, elle engendre la déraison qui, à son tour, produit l’arrogance qui charrie la démesure en tout, envers et contre tous. Je passe sur les gestes à l’infini de condescendance et de mépris des « seconds couteaux » qui excellent dans le zèle militant et ouvrent les hostilités à tous vents. Ceux qui s’enferment dans leurs certitudes et professent la clarté sont finalement les esprits les plus obscurs, ils peuvent tout expliquer, tout justifier, tant et aussi longtemps que leur égo présent éteigne leur ethos habituel; rien d’étonnant, tant le premier s’occupe du ventre et du bas-ventre, le deuxième nourrit l’esprit. Recommandation : Nettoyez à grande lessive votre entourage.





8e péché : la méchanceté gratuite, inutile et contre-productive





Si cette méchanceté d’État gratuite avait un visage, il se nommerait Capitaine Touré, emprisonné, révoqué puis empêché d’exercer sa seconde passion : enseigner. Et encore où? Dans le privé. Vous vouliez l’humilier, mais finalement vous en avez fait un martyr, puis un héros, tout ça sans aucune raison autre que l’irraison qui génère la méchanceté inintelligente et contre-productive. Manifestement, vous ne semblez pas avoir de compétence pour choisir vos amis, mais par contre, vous avez un art consommé et ironiquement « raffiné » de vous créer des ennemis. Recommandation :Arrêtez d’utiliser la toute-puissance de l’appareil d’État pour« achever » des ennemis « imaginaires », car il n’y a aucune gloire à anéantir humainement une personne déjà démunie et affaiblie, nguur dafa am akh.





9e péché : l’embrigadement des lignes éditoriales du média public audiovisuel





L’accaparement anachronique des médias d’État et surtout de l’audiovisuel public, la RTS, et la mise sous le paillasson« inconvenue » des libertés de professionnels pourtant bien formés à l’école, produisent d’abord du dépit, ensuite de la colère, enfin du rejet. C’est la conclusion de la science. Le pluralisme de contenus à l’interne dans un média public transforme qualitativement le média et le fait passer de « média de gouvernement » au « média d’État ». Ma conviction est que dans votre entourage, il y a plein de gens qui savent déjà ce que je suis en train de vous dire. Ma question, c’est pourquoi ils ne vous le disent pas? Ont-ils peur de vous le dire? Ou est-ce vous qui ne les écoutez pas? Recommandation : libérez la compétence professionnelle dans les médias d’État et redonnez à tous les Sénégalais cet outil qui appartient à tous les Sénégalais afin que s’y reflète le pluralisme des opinions.





10e péché : le complexe néocolonial





Votre attitude suspecte de soumission aux désidératas de la France tranche avec le nouveau visage décomplexé de votre jeunesse, démographiquement majoritaire et profondément demandeuse de nouvelles postures qui rompent d’avec les logiques aliénantes d’une Françafrique encore méprisante. Ici, il est difficile de vous faire une recommandation; ma conviction est que premièrement, après 1 décennie au pouvoir, le problème que vous avez avec cette jeunesse« révolutionnaire » est surtout d’ordre générationnel ; et deuxièmement, vous semblez encore convaincu que la France peut maintenir au pouvoir un chef d’État africain même contre la volonté des peuples, ce qui explique sans doute votre préférence à s’afficher avec des contre-exemples comme Robert Bourgi. Donc, une seule Recommandation : détrompez-vous !