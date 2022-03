Élections législatives parrainage : Habib Niang met 1500 signatures sur la table pour un début.

Quelques jours après la rencontre avec les femmes de son mouvement, ce Mercredi après-midi, les jeunes ont répondu en masse à leur leader Habib Niang responsable politique de l'Apr. La jeunesse dans sa quasi totalité (étudiants, élèves, crochets, conducteurs de moto Jakarta etc) était présente.





L'objectif de cette rencontre était de remobiliser les troupes mais aussi c'était l'occasion pour les jeunes d'exposer leur exigence pour les prochaines élections législatives du 31 Juillet 2022.





Les jeunes ont listes les différents maux dont souffrent Thiés et pour eux la solution c'est Habib Niang. " Ce qui c'était passé lors des locales, est une pillule que nous n'avons toujours pas dirigée. Et aujourd'hui, devant nos camarades jeunes nous prenons à témoin la presse et l'opinion publique, nous n'allons plus accepté que des gens qui ne représentent rien à Thiés soient en tête pour le destin des thiessois. Monsieur le président Macky Sall, mettez les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous sommes sur et certains que notre Leader Habib Niang est l'homme qu'il vous faut. Alors, président, nos mamans vous avez lancé un appel, aujourd'hui, c'est nous jeunes qui le réitérons" lance le président des jeunes Moussa Souané.





Les jeunes sont prêt et vont ratisser large pour ces législatives ils mettrons tous les atouts de leur côté. " Camarades, je vous exhorte à plus d'engagement et de rigueur car ce qui nous attend n'est pas chose aisé. Nous parlons des législatives et il y'a le parrainage pour valider les listes. Dès lors, mes chers soyons les parrains de notre leader afin de le hisser plus haut. Nous lançons un ultime appel au président de la République Macky Sall pour lui dire que c'est Habib Niang ou rien encore une fois. Et nous sommes décidés à l'accompagner jusqu'à l'hémicycle "exige le coordonnateur des jeunes Younouss Diatta.





Pour sa part Habib Niang a rassuré ses jeunes militants pour ces élections législatives à venir." Je suis content de vous retrouver après un moment. A la suite des intervantions, je suis rassuré par votre engagement et votre dévouement. Je sais que vous n'avez toujours pas digéré les locales. Mais comme j'ai dit à mes braves dames, c'est derrière nous maintenant. Projetons nous sur l'avenir à savoir les législatives. Et à cet effet, les femmes ont déjà commencé à rendre les fiches de parrainage et depuis le 19 mars à aujourd'hui elles ont remis 1500 signatures. Alors mes jeunes je vous lance le défi pour que nous atteignons 25000 signatures avant la date limite de dépôt des signatures requises. Soyez prêt allez vous inscrire et récupérer vos cartes d'électeur. Car pour aller en guerre il faut être prêt et la carte d'électeur est notre arme pour que le changement soit acté pour le développement et l'émergence de la région de Thies et du Sénégal " a déclaré le président Habib Niang responsable politique de l'Apr.