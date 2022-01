Elections législatives : Pourquoi le scrutin risque d’être reporté (expert)

Risque de report des législatives au Sénégal

Le débat relatif au report des élections législatives prévues en juin 2022, est «légitime». C’est, en tout cas, l’avis de Mamadou Seck, expert électoral. Pour lui, il y a une succession de délais qui risquent d’être difficilement respectés.





«Normalement, on devait fixer à 150 jours du scrutin, déjà, la problématique de la caution et là, on risque complètement de sortir de ce délai, parce qu’on est en deçà des 150 jours par rapport à la date du scrutin», a-t-il fait savoir.





L’autre élément, poursuit M. Seck, c’est qu’à la suite de cela, on doit convoquer le corps électoral. «Il ne faut pas oublier qu’il faut nécessairement, chaque année électorale, une révision exceptionnelle des listes électorales et dans ce délai, il faut intégrer le contentieux à la suite de cette révision», a-t-il notamment indiqué sur les ondes de la Rfm.





Il précise, en outre, qu’«en plus de cela, il faut intégrer le fait que le dépôt des listes doit être fait à 70 jours du scrutin».