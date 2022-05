Élections Législatives : Qui sont les "combattants" de macky à dakar, guédiawaye, thiès, ziguinchor... ?

Dans le département de Dakar, les socialistes mènent la danse avec 4 investis sur les 7 candidats. C’est Alioune Ndoye qui dirige la liste majoritaire de Benno ; Bamba Fall est 3ème suivi de Juliette Paule Zinga. Jean Batiste Diouf est placé à la 7ème place après Mouhamed Djibril Wade. Ndèye Saly Diop Dieng est à la 2e position.



À Guédiawaye, le Président Macky Sall asurpris son monde. Il a zappé son petit frère Aliou Sall, battu par Ahmed Aïdara lors des Locales. Macky Sall a misé sur son ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. Anna Poupaye Gomis dirige la liste des suppléants.



Du côté de Pikine, les nouveaux adhérents à Benno sont grassement servis : Daour Niang Ndiaye et Amadou Diarra occupent respectivement les 2ème et 5ème places sur la liste qui est dirigée par Awa Niang. Pape Sagna Mbaye de l’AFP occupe la 4ème place.



Dans le nouveau département de Keur Massar, c’est le ministre du Commerce, Assome Aminata Diatta, qui va porter la liste de Benno Bokk Yakaar.



Pour le département de Rufisque, le maire de Bambilor et député sortant, Ndiagne Diop, dirige la liste. Ainsi, le Oumar Guèye, battu lors des élections locales, ne figure nulle part.



À Kaffrine, le ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Sow est tête de liste des titulaires et Abdoulaye Vilane dirige celle des suppléants.



À Kaolack, où Macky Sall a mis une croix sur tous les responsables ennemis, c'est le Directeur général de la Senelec, Papa Demba Bitèye, qui va conduire la liste.



À Nioro, c’est une petite révolution qui a été notée. Moustapha Niasse, après 10 ans au perchoir, va céder sa place. Il n’a été investi nulle part. À la place, Macky Sall a misé sur Aly Mané du PS qui a largement gagné le Conseil départemental.



Dans le département de Linguère, lMacky Sall a misé sur le couple Aly Ngouille Ndiaye/Haniyeu Mbengue, député sortant.



C'est presque même schéma pour Podor où le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, est secondé par Yeita Sow.



À Saint-Louis, c’est le beau-frère du Président et ministre des Transports, le maire Mansour Faye, qui porte la liste.



Dans le département de Mbour, c'est l'ancien ministre El Hadji Oumar Youm qui est désigné tête de liste.



À Thiès, Augustin Tine dirige la liste de Benno. Exit donc Idrissa Seck et Yankhoba Diattara. Mais le leader de Rewmi a investi un jeune dans la liste. L’AFP a choisi une femme.



Au niveau de Tivaouane, c’est Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire Benno, qui dirige la liste.



Victorine Ndèye, secrétaire d'État au Logement, est choisie pour diriger la liste de Ziguinchor. Une grosse désillusion pour Doudou Kâ. La ministre est secondée par Moussa Diédhiou de l’UCS.



À Goudiry, le Président Sall a encore porté son choix sur Djimo Souaré. Dans le département de Kanel, c'est Daouda Dia, 1er questeur à l’Assemblée nationale qui porte la liste.



Abdou Lahat Seck Sadaga de Touba ne reviendra pas à l’hémicycle puisque zappé pour la liste de Benno dans le département de Mbacké. Pareillement pour Mame Balla Lô de Tambacounda.



Le ministre Moustapha Diop, dont certains inconditionnels, attendaient son investiture sur la liste départementale de Louga est lui aussi zappé.