Elections Locales 2022 : Ce qu’il faut améliorer pendant le prochain scrutin selon le Consortium Panafricain

Consortium Panafricain propose l'amélioration du vote de Scrutin

La prorogation de l'heure de fermeture des bureaux de vote, dans les endroits où des retards d'ouverture avaient été enregistrés dans lesdits bureaux de vote, est importante à noter pour le Sénégal. Du moins selon le Consortium Panafricain des Compétences en Synergie (CPCS ) face à la presse. Il en est de même pour « la phase de dépouillement des votes, opérée en toute sérénité, dans les bureaux de vote initiaux, leur tabulation et leur agrégation, suivi des procès-verbaux des résultats signés et donnés à chaque représentant de listes de candidats pour leurs mandants respectifs, sont toutes aussi, des données importantes de constat pour le Sénégal », a notifié le chef de Mission Délégué Tiemogo Paul Touré.





« La manière de voter, 2 ou 3 fois selon la circonscription, mode de vote complexe, bulletins multiples, le choix opéré dans un isoloir, loin de tout regard, malgré la complexité de ce vote, et les urnes transparentes bien scellées, sont des donnes appréciables de portée. Tout comme celle effective des agents superviseurs de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) , et autres acteurs de contrôle de la bonne tenue du scrutin, dont les représentants des listes ou coalitions de listes de candidats en lice, est une donne importante à signaler », dit-il.





Et la Mission de féliciter les Autorités Électorales de la République du Sénégal, notamment la cellule d'accréditation (DGE - CENA - etc), pour son travail. « En cela, une réflexion doit être portée dans ce cadre, pour en perdurer ce mode efficace d'accréditation, en faisant beaucoup plus de part belle, à l'observation électorale nationale, ou à toute alchimie de collaboration sérieuse entre ONG internationales ayant fait leurs preuves dans leurs pays d'origine, de leurs staff ou de leurs leaders de Coordonnateurs, et des Ong nationales vraiment départies de toute accointances politiques », souligne le Chef de bureau.