Élections locales 2022: Les vérités de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg à l’opposition

C’est un appel à l’unisson. La plateforme «Avenir Senegaal Bi Nu Begg» sonne la mobilisation de l’opposition. Mieux, elle vote pour une grande coalition de l’opposition en perspective des élections localités prévues le 23 janvier 2022. Selon elle, l’heure est aux rassemblements de toutes les forces afin de gagner leur combat contre le pouvoir. «Nous devons fédérer pour renforcer plutôt que diviser pour affaiblir», lancent les membres de ladite plateforme, ce vendredi 20 août, dans un communiqué reçu. Ce, après que le leader du mouvement Agir Thierno Bocoum a accusé Ousmane Sonko, Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade de vouloir nouer une alliance «calculée et politicienne» contre le reste de l’opposition. Des propos qui ont suscité moult commentaires.



« (…) l’opposition à ne pas perdre de vue le fait que quelles que soient la pertinence des objectifs politiques ou la légitimité des ambitions personnelles, elles ne devraient jamais servir de raison pour tuer dans l’œuf un projet susceptible d’être un moyen de libération »





«Les discussions et concertations menées ces derniers mois au sein de l’opposition sont en train de mener à la constitution d’une grande coalition. Cette coalition devrait réunir tous les partis politiques et mouvements citoyens soucieux de créer les conditions d’un véritable changement dans le pays à travers une éclatante victoire aux élections locales de janvier 2022, qui présagerait d’une seconde victoire aux élections législatives la même année », souligne la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg. Laquelle dit qu’elle «ne ménagera aucun effort pour que cette grande coalition de l’opposition voie le jour et qu’elle transcende les clivages politico-idéologiques ou les intérêts personnels ou partisans».

«La plateforme Avenir est consciente que les discussions devant mener à la création de la grande coalition peuvent ne pas être faciles, eu égard aux ambitions pouvant être manifestées par les uns et les autres. Elles peuvent laisser apparaitre des prétentions, quelquefois démesurées et politiquement inappropriées chez certains, pouvant être sources de malentendus et de frustrations chez d’autres », a-t-elle reconnu. Avant de continuer: «La plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg invite toutefois l’opposition à ne pas perdre de vue le fait que quelles que soient la pertinence des objectifs politiques ou la légitimité des ambitions personnelles, elles ne devraient jamais servir de raison pour tuer dans l’œuf un projet susceptible d’être un moyen de libération pour le Sénégal ».





«Les enjeux de l’heure imposent à tous de faire preuve d’humilité, de mesure et de responsabilité afin de dépasser les contradictions mineures pour ne se concentrer que sur l’essentiel »





Selon les membres, les enjeux de l’heure imposent à tous de faire preuve d’humilité, de mesure et de responsabilité afin de dépasser les contradictions mineures pour ne se concentrer que sur l’essentiel : Le Sénégal.

Ils avancent toutefois que la forte aspiration du peuple sénégalais au changement doit obliger l’opposition à s’unir autour d’objectifs communs, d’un projet politique partagé et à mutualiser ses moyens et ressources pour offrir au peuple la victoire qu’il attend depuis bien longtemps et qu’il sait maintenant à portée de main.

«Les valeurs partagées, les objectifs et les modalités d’action qui sous-tendent la coalition doivent faire l’objet d’une charte élaborée et adoptée d’une manière inclusive et consensuelle.La plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg demande à tous les partis et mouvements qui discutent pour la mise sur pied de coalition de s’ouvrir aux autres ou d’accepter leur main tendue pour fédérer et renforcer plutôt que de diviser et affaiblir l’opposition. Ensemble nous serons plus forts. Divisés nous perdrons! », ont-ils signifié.