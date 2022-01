Élections Locales : BENNO dégage un budget de 3,5 milliards Fcfa

Pour remporter les élections locales du 23 janvier 2022, la majorité présidentielle ne lésine pas du tout sur les moyens.



L’Observateur, qui a épluché les comptes de Benno Bokk Yaakaar (BBY), révèle que ladite coalition a mobilisé plus de 3,5 milliards de Fcfa pour financer sa campagne électorale.



Dans le détail, 6 millions de Fcfa ont été dégagés pour les 552 communes et les 43 départements et 10 millions Fcfa pour les villes.



En plus de ces financements, il y a des appuis spéciaux accordés aux différents candidats de BBY.



À en croire le journal, la distribution des fonds de campagne a déjà commencé dans les différentes départements et communes.