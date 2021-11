Élections locales : « Espérons que les candidats soient indépendants de l’agenda Pro-gay, groupes religieux … »

Le leader du mouvement Tekki s’inquiète du fait que la caution de 15 millions ne soit pas un obstacle à la volonté de conquérir les mairies ou les conseils départementaux. Personnalités dites sociales et mouvements citoyens veulent contrôler des collectivités territoriales, à côté des coalitions politiques. Dans quel but ? On le verra. C’est la ruée vers les communes. « Espérons qu’ils sont indépendants des lobbies de toutes sortes qui veulent mettre la main sur notre pays, grandes puissances, agenda pro gay, groupes religieux, trafiquants de drogue, de bois, etc » dit-il.





Mamadou Lamine Diallo ajoute que Mahmoud Saleh, le stratège en chef de BBY, a dit que les élections locales de 2022 constituent un test pour le troisième mandat de Macky Sall. Autrement dit, « les candidats BBY sont pour le coup d’Etat constitutionnel du troisième mandat de Macky Sall, porte d’entrée pour la présidence à vie comme au Gabon ou au Cameroun. Il se trompe lourdement. Tout le monde sait depuis l’exploit de Doumbouya en Guinée que BBY est divisée sur la question du troisième mandat ».





Selon lui, «Si Saleh réussit, à force de corruption des listes, d’infiltration de l’opposition, d’achat de consciences sous couvert de financements des femmes et des jeunes, à gagner une majorité technique de maires et de présidents de conseil départemental, son projet de coup d’état constitutionnel ne passera pas pour autant. En Afrique, on choisit entre forces vives et forces spéciales».





« De toute façon, le désir de bonne gouvernance de nos ressources naturelles devient de plus en plus fort chez les jeunes. Rien ne l’arrêtera » conclut-il.