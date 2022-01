Élections locales : Le Forum du justiciable invite les acteurs politiques à "éviter tout comportement ou discours pouvant entraîner la violence"

A 48 heures du scrutin des locales, les alertes et appels au car se multiplient après les violents incidents qui ont émaillé des deux semaines de campagne électorale à travers le pays. Dans un communiqué de presse dont copie est parvenu à Seneweb, le Forum du Justiciable (FJ) se félicite du bon déroulement de la campagne électorale mais regrette les nombreuses violences notées ça et là.

En effet, " C’est à cause de certains actes répertoriés pendant la campagne électorale que le forum du Justiciable exhorte tous les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les personnalités indépendantes en compétition à éviter tout comportement, agissement ou discours pouvant entraîner la violence le jour du scrutin".

Aussi, il "invite les états-majors des candidats à éviter de proclamer prématurément des résultats provisoires pouvant créer des malentendus et du désordre".

Mieux : Boubacar Bâ et Cie demandent " aux uns et aux autres d’attendre, avant toute proclamation de résultats, les résultats consolidés et publiés par les institutions compétentes en la matière".





Dans le même document, le bureau exécutif dudit forum prie les autorités chargées de l’organisation des élections de veiller à ce que tous les centres de vote soient dotés de matériel électoral avant le démarrage des opérations de vote.

Il demande également à la CENA, conformément à la loi électorale, de veiller scrupuleusement à la régularité des opérations électorales.





Enfin, le Forum du Justiciable demande aux citoyens, de se rendre massivement dans les centres et d’exercer leurs droits de vote dans le respect des lois et des règlements de la République, pour un scrutin dans la paix, la sérénité et la sécurité.