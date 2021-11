Élections Locales : Le magistrat Amadou Lamine Dieng attaqué pour "inéligibilité " au tribunal de Kaolack

Alors que Cheikh Issa Sall doit faire face à la Cour d’appel de Thiès aujourd’hui, après le recours aux fins d’annulation de sa candidature à la mairie de Mbour, Amadou Lamine Dieng aussi, un autre (ancien ?) magistrat, fait l’objet d’une même procédure devant la Cour d’appel de Kaolack pour «inéligibilité», infomre Le Quotidien.



Le requérant, Mamadou Diouf, économiste rural, estime que la tête de liste communale de Benno Bokk Yakaar à Wack Ngouna ne peut briguer un mandat électif conformément à la loi sur le statut des magistrats.



Les mêmes dispositions visées par Papa Moussa Saliou Guèye dans sa requête devant la Cour d’appel de Thiès.



Mais M. Diouf est allé plus loin en citant l’article L.273 du Code électoral qui dispose que «les magistrats de la Cour des comptes sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et 3 mois après l’expiration de celles-ci».



Si le directeur de l’Agence de développement municipal (Adm) a mis comme profession «Administrateur» tout court, Mamadou Diouf, lui, relève que Amadou Lamine Dieng a été officialisé candidat de Bby sous la profession «Administrateur de société, sans verser dans son dossier de candidature une preuve qu’il a définitivement quitté le corps des magistrats à la Cour des comptes».



Or, il rappelle que le maire sortant de Wack Ngouna a été «nommé par décret directeur d’une agence publique dont le statut est différent de celui d’une société commerciale».



En conséquence, conclut-il, le candidat de Bby a «une volonté manifeste de tromper les électeurs sur son véritable statut».



Dans ses «considérants», Mamadou Diouf a rappelé que «le Comité de juridiction de la Cour des comptes avait vigoureusement condamné les activités politiques illégales de M. Amadou Lamine Dieng»



Reste à savoir si les Cours d’appel vont déclarer recevables ces deux requêtes, étant entendu que des spécialistes soulignent qu’au stade des candidatures, «seul le mandataire a qualité à agir».