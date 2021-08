Élections Locales : Le montant de la caution connu ce lundi

Selon Les Échos, les candidats aux prochaines élections locales de janvier 2022 seront fixés ce lundi sur le montant de la caution.



Si au niveau du Pôle de la majorité l’on table sur un montant de 40 millions Fcfa (20 millions pour le scrutin municipal et 20 millions pour le scrutin départemental), l’opposition et les non-alignés misent sur 5 millions pour chaque type d’élection.



Ils seront soumis à l’arbitrage du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui va trancher ce matin.



À signaler que la caution doit être fixée au plus tard 150 jours avant la date du scrutin fixée au 23 janvier 2022.