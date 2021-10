Élections Locales : Macky Sall signe le décret fixant le nombre de conseillers

Le chef de l’État a signé le décret fixant le nombre de conseillers municipaux et départementaux pour les élections locales du 23 janvier 2022 informe L'Observateur.



La région de Thiès se taille la part du lion en ce qui concerne les élections départementales avec 280 conseillers départementaux à élire (100 à Mbour, 100 à Thiès et 80 à Tivaouane).



Elle est suivie de Diourbel avec 220 conseillers, dont 100 à Mbacké, 60 à Bambey et 60 à Diourbel.



Louga, Kaolack et Saint-Louis occupent la 3e place avec 200 conseillers à élire respectivement pour chaque région.



Les régions de Dakar, Fatick et Tambacounda se retrouvent à la 4e place avec chacune 180 conseillers départementaux à élire.



Sédhiou et Kédougou se placent à la queue du peloton avec chacune 120 conseillers.



Pour les élections municipales, la région de Dakar dispose de 3188 conseillers.



Thiès vient en 2e position avec 2710 conseillers, Louga (2580), Tamba (2194), Kaolack (1984), Fatick (1962), Diourbel (1958), Sédhiou (1946), Kolda (1886), Saint-Louis (1854), Ziguinchor (1400), Matam (1276), Kaffrine (1148) et Kédougou (804).