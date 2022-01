[Vidéo] Élections Locales-Yeumbeul Sud : ''Jai un bilan que même un maire n'a pas encore eu'', Amadou Hott

Élections Locales-Yeumbeul Sud : ''Jai un bilan que même un maire n'a pas encore eu'', Amadou Hott

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Amadou Hott, a lancé sa campagne ce samedi 8 décembre à Yeumbeul Sud.









Devant une foule venue nombreuse, cette rencontre fut l'occasion de récompenser 87 stagiaires issus d'une formation dans les métiers de la boulangerie à travers une remise d'attestations. L'initiative étant l'œuvre d'Amadou Hott, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à leur bienfaiteur en prenant la parole à tour de rôle.





'' Nous remercions vivement Amadou Hott pour ce projet de formation. Si tous les responsables politiques de Yeumbeul Sud procédaient de la même façon, la jeunesse n'aurait pas besoin d'emprunter les pirogues pour rechercher l'Eldorado'', s'est réjoui Baye Fall, l'un des 87 récipiendaires de cette formation. Des acquis que certains pourront faire valoir bientôt.





En effet, selon le directeur du centre de formation, 20 jeunes seront directement enrôlés dans une grande entreprise de la place spécialisée dans la boulangerie-pâtisserie. Au sein de la communauté, le projet a été salué par bon nombre de personnes notamment par des responsables du village, qui ont, à l'unisson, magnifié ce projet. La deuxième édition de cette formation va démarrer sous peu et plus de 150 jeunes sont déjà inscrits.





L'objectif de cette rencontre étant le lancement de sa campagne, Amadou Hott peut d'ores et déjà compter sur un soutien de taille dans la commune en la personne de Oumar Sow : "Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne ambitieuse; si aujourd'hui je me positionne derrière Hott, c'est tout simplement parce qu'il a des projets solides pour Yeumbeul Sud. Il n'est pas encore maire mais il a déjà apporté énormément pour Yeumbeul Sud''.