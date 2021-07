Elections : Pas de parrainage pour les Locales du 23 janvier 2022

Le Parrainage exclus des Locales au Senegal

En séminaire la semaine dernière, pour apporter les nouvelles modifications de la loi électorale en vue des consultations locales, la Commission politique du Dialogue national a conclu qu’il n’y aura pas de parrainage pour les Locales du 23 janvier 2022.





«Il n'y a pas de parrainage pour les Locales. Mais pour les listes indépendantes, elles doivent, en remplacement du récépissé, avoir un certain nombre de signatures pour porter leur candidature. Je pense que le consensus, c'est 2 % du fichier. C'est un point qui nous a pris beaucoup de temps. Il y a deux variantes ; une liste peut se présenter dans une seule commune, on lui demande un pourcentage et la même liste peut se présenter sur plusieurs communes. A partir de ce moment, il faut que cela soit régulé», a fait savoir un membre du Dialogue politique.