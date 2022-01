Elections territoriales / Bby : Voici les localités conquises et celles restées sous le contrôle de la majorité présidentielle

La coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a-t-elle perdu les élections territoriales de dimanche 23 janvier dernier ? La question se pose après que la coalition Yewwi Askanwi a revendiqué une "large victoire" à l'issue du scrutin. Toutefois, dans les rangs de Bby, le discours est tout autre. Les proches de Macky Sall ne s’estiment pas vaincus, bien au contraire, ils pensent détenir la majorité des collectivités même s’ils reconnaissent que l’opposition a fait une percée non négligeable.



Invité de Tfm mercredi soir pour commenter les résultats du scrutin de dimanche, Papa Mahawa Diouf, porte-parole de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar insiste sur la victoire de la coalition présidentielle qui selon lui, a remporté la majorité des suffrages même si Dakar et Ziguinchor et autres localités échappent à leur contrôle. Le jeu démocratique est ainsi fait, console-t-il. Toutefois si la coalition Yewwi Askanwi a pris le contrôle de la capitale, Dakar ainsi que de la capitale du Sud, Ziguinchor où Ousmane Sonko s’est largement imposé devant Benoit Sambou et Abdoulaye Baldé, d’autres localités et pas des moindres restent tout de même dans le giron de Bby.



A Guédiawaye, en dépit de la victoire remportée par Yewwi avec Ahmed Aidara, BBY contrôle 3 communes à savoir Wakhinane Nimzatt avec Racine Talla, Médina Gounas avec Baidy Ba, Sam notaire Mor Waré.



Bby remporte également la commune de Dakar-Plateau avec Aliou Ndoye, celle de Gorée avec Augustin Senghor et Grand-Dakar avec Jean Baptiste Diouf.



A Mbao, Abdou Karim Sall déclare avoir battu le maire sortant Abdoulaye Pouye Obama avec un large score. En attendant que ces résultats soient confirmés ou infirmés, Papa Maham Diouf de rappeler que des listes parallèles de Benno ont également gagné des communes. En d’autres termes, c’est toujours la victoire de Benno qui avait cautionné ces listes parallèles dans bon nombre de communes.



Si Thiès est tombé sous le charme de Yewwi selon les premiers résultats provisoires, une des victoires éclatantes remportées par la coalition présidentielle est celle obtenue dans le département de Mbour : sur 46692 votants, Benno Bokk Yakaar obtient 17.711 voix. Suivie de la Coalition Yewwi Askan Wi avec 11.634 voix.





Pour la commune de Saint-Louis où Mansour Faye s’est imposé, Benno obtient 21 994 voix contre 17 274 pour Yewwi. Pour ce qui est du département, Bby totalise 31 735 voix contre 24 652 pour Yewwi.