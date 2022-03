Émeutes de Mars: « Macky Sall n’a pas respecté les engagements faits à Serigne Mountakha..” (Aïda Mbodj)

Aida Mbodji sur les engagements de Macky Sall devant le khalife

Les recommandations du khalife général des mourides n’ont pas été suivies par le Président Sall et son gouvernement, assure Aïda Mbodj. « Aujourd’hui, rien n'est fait. Alors que le guide religieux avait déjà montré la voie en signant un chèque de 50 millions visant à accompagner la prise en charge des blessés et à soutenir les familles des blessés, l’Etat lui, reste au beau-fixe » a expliqué Aida Mbodji membre du mouvement M2D. S’exprimant avec fermeté, elle estime : « Macky doit comprendre que nous n’avons pas peur mais sommes prêts à nous soumettre aux guides religieux.. Nous avons demandé à Serigne Bass Porokhane de dire au Khalife que Macky n’a pas respecté ses engagements. La médiation a concerné deux parties, l’autre s’est barricadé et proféré des menaces parce que se disait surprise la première fois. C’est à notre tour de lui démontrer que nous sommes prêts. Nous attendons le retour de l’émissaire du Khalife »