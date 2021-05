[Photos] Emploi de jeunes : Macky Sall inaugure Pôle Emploi à Kaffrine

Le chef de l'État Macky Sall procède à l'inauguration, ce dimanche, du pôle emploi et entreprenariat des jeunes et des femmes de Kaffrine. Il s'agit d'un dispositif qui accueille les demandeurs d'emploi et de financement, conformément à l'annonce faite par le président de la République au lendemain des émeutes de mars dernier.





L'équipe est composée de la 3FPT ANPJ, DER du FonGip et des services de l'Adie renseigne-t-on dans une note reçue.