En Versace aux VMAs, Lil Nas X prouve que la mode n'a plus de genre

Lil Nas X en Atelier Versace

Chaque année, aux MTV Video Music Awards, cérémonie qui récompense les personnalités ayant marqué l'industrie musicale, les stars rivalisent de créativité pour se démarquer côté mode sur le tapis rouge. L'édition 2021 ne déroge pas à la règle : bien que les yeux se soient surtout tournés vers Avril Lavigne qui signait son grand retour -elle assistait pour la dernière fois aux VMAs en 2003, aux côtés de son amie Kelly Osbourne-, c'est surtout à Lil Nas X que l'on doit le coup d'éclat mode de la soirée.





Lil Nas X confirme son statut d'icône mode





Le rappeur, qui se produisait le soir-même avec Jack Harlow, foulait le tapis rouge dans une robe de bal custom couleur lila, signée Atelier Versace. Cette tenue, mi-robe, mi-costume, prouve une fois encore que le rappeur repousse les limites imposées pour rendre son style unique. Recouvert de cristaux, ce look se compose d'un blazer asymétrique décolleté, d'un pantalon de smoking associé à une bande de tissu façon traîne qui faisait office jupe, mais aussi de bottines à bout carré ultra désirables. Avec cette nouvelle tenue synonyme de liberté, Lil Nas X confirme qu'il était le roi de la soirée.





D'autres personnalités masculines ont également prouvé que la mode s'affranchissait des normes liées au genre sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards : Shawn Mendes en costume immaculé Mans et bijoux David Yurman, Jack Harlow en total look cuir Tommy Hilfiger, Billy Porter en look glitter, ou encore Troye Sivan qui optait pour le costume façon trop-top du défilé Fendi printemps-été 2022.