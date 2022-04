ENQUÊTE ANSD : Un Sénégalais gaspille 17 heures par jour

«Un Sénégalais passe 17,4 heures dans des activités non productives et 4 dans des activités productives.» C’est la principale information de l’enquête sur l’emploi du temps que l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a présentée hier.



Dans le pré rapport, renseigne Le Quotidien, il est noté que la femme passe «1,6 heure dans les emplois et activités connexes, alors que les hommes sont à 3 heures».



Dans l’ensemble, précise le document, le temps moyen que les Sénégalais passent dans une catégorie d’activités varie avec l’âge.



Lorsqu’il s’agit d’une activité productive, selon le Système de comptabilité nationale (SCN), le temps moyen passé dans ces activités augmente entre 15 et 54 ans et diminue au-delà (55 ans ou plus).



Ainsi, il passe de 2,8 heures chez les 15-24 ans à 5,2 heures chez les 35-54 ans, puis de 4,4 heures chez les 55-64 ans à 2,9 heures chez les 65 ans ou plus. La même tendance est observée chez les hommes et chez les femmes.



Cependant, le temps moyen que les hommes sénégalais accordent aux activités productives en une journée dépasse celui des femmes sénégalaises à tous les niveaux d’âge».



Utilisation du temps et productivité par statut d'occupation professionnelle



Les salariés accordent en moyenne 7,2 heures aux activités productives, selon le SCN, contrairement aux sans-emplois qui n’utilisent que 36 minutes de leur journée pour ces activités, renseigne le document.



Concernant les activités productives hors SCN, un constat contraire est observé. En effet, les sans-emplois y consacrent en moyenne 3,4 heures de leur journée, tandis que les salariés y passent moins de 2 heures.



S’agissant des activités non productives, les Sénégalais y passent plus de 15 heures de temps, quel que soit leur statut d’occupation professionnelle.



Suivant le sexe, on constate que les femmes et les hommes sans emploi accordent peu de temps aux activités productives, selon le SCN , respectivement 35 minutes (0,6 heure) et 38 minutes (0,63 heure).



L’étude sur l’emploi du temps au Sénégal précise qu’une situation similaire est constatée chez les femmes et les hommes salariés, qui consacrent plus de six heures à ces activités (6,1 heures et 7,7 heures respectivement).



Toutefois, au sujet des travailleurs indépendants, ceux de sexe masculin passent plus de 2 heures que les femmes dans les activités productives (7,2 contre 4,5 heures). Chez les autres personnes en emploi, l’écart est de plus de 3 heures».



Temps moyen d'activités rémunérées et non rémunérées



«Les Sénégalais passent en moyenne 3 heures dans les activités rémunérées, contre 3,6 heures dans les activités non rémunérées», constate le document.



Qui a détaillé ceci : «Comparés aux femmes qui passent 2 heures dans les activités rémunérées, les hommes y consacrent 2 fois plus de temps (4,2 heures). Concernant les activités non rémunérées, les femmes y passent 2,5 fois plus de temps que les hommes. Autrement dit, les femmes consacrent 5 heures par jour aux activités non rémunérées contre 2 heures pour les hommes".



Par ailleurs, les femmes consacrent 21% de leur temps à des activités non rémunérées, contre 8% à des activités rémunérées. Chez les hommes, ces proportions sont de 18% pour les activités rémunérées et de 9% pour les activités non rémunérées.