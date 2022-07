ESCROQUERIE : UN ARCHITECTE GRUGE 95 MILLIONS À SON AMANTE

Une rocambolesque affaire a atterri, hier, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon L'AS qui donne l'information dans sa livraison de ce vendredi, l'architecte Cheikh Dione est traduit en justice par son amante K. Diaw pour escroquerie et abus de confiance portant sur la somme de 95 millions de FCfa.



Veuve et mère de plusieurs enfants, K. Diaw réside à l'étranger. Très fortunée, elle possède des maisons à Dakar. Venue en vacances au Sénégal, elle a eu la malchance de faire la connaissance Cheikh Dione qui lui a loué un appartement. Au fil du temps, une idylle est née entre les deux personnes.



Mais, son nouveau Roméo avait une sombre idée derrière la tête : soutirer de l'argent à la brave dame. Après avoir été grugée à deux reprises (15 millions et 80 millions de FCfa), K. Diaw déclenche une procédure pénale contre Cheikh Dione qui a été arrêté et placé sous mandat de dépôt le 14 juin dernier.



Architecte de son état, Cheikh Dione, qui a comparu hier devant la justice, nie avoir escroqué son amante. Le conseil de la partie civile a réclamé 100 millions de FCfa à titre de dédommagement, alors que la déléguée du Procureur a requis l'application de la loi. Il sera édifié sur son sort le 7 juillet prochain.