Etape de Goudiry, Mimi Touré aux jeunes « Votre avenir est ici chez vous, pas dans l’immigration clandestine »

Lors de l’étape de Goudiry, la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar s’est tout particulièrement adressée à la jeunesse pour leur dire que les investissements de Macky Sall y compris le tout nouveau centre de formation ont pour but de leur construire un présent et un avenir chez eux, dans leur terroir et non dans l’immigration clandestine. Elle reviendra sur le sujet à Khotiary la seconde grande commune du département de Goudiry en ces termes « nous ne voulons pas que nos enfants soient humiliés, agressés et même tués sur les chemins de l’immigration clandestine, nous voulons vous avoir à nos côtés et quand on sera vieux vous vous occuperez de nous et conduirez le pays vers l’avant». Le département de Goudiry est un des points de départs importants de l’immigration clandestine.