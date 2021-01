Etat d’urgence et couvre-feu à Dakar et Thiès : Macky invite les populations à se conformer à...

Après avoir décrété l’état d’urgence sanitaire assorti d’un couvre-feu partiel de 21 h à 5 h du matin pour les régions de Dakar et Thiès, à compter de ce mercredi 6 janvier 2021, le Chef de l’Etat Macky Sall, s’adressant à la nation à cet effet, a rappelé aux populations que l’heure est «grave». Selon lui, ces deux régions concentrent plus de 90% des cas de Covid-19 au plan national.«Au regard des résultats présentés et des analyses pertinentes faites par les membres du CNGE, force est de constater l’impératif de prendre une nouvelle mesure sanitaire et sécuritaire pour limiter et endiguer durablement la maladie», a-t-il expliqué sur la Rts.Et d’ajouter : «Je rappelle aux populations que l’heure est grave. Face, d’une part, au relâchement général constaté sur le respect des gestes barrières et du port correct du masque, et d’autre part, la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des décès».