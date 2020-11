Ex-PM : Leur vie après la Primature

De Mamadou Lamine Loum à Mame Madior Boye, en passant par Moustapha Niasse, Cheikh Hadjibou Soumaré, Idrissa Seck, Aminata Touré, Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoul Mbaye L’OBS a voulu savoir ce qu’étaient devenus la vie de ces Premiers ministres après la Primature.Dernier chef du gouvernement d’Abdou Diouf, Mamadou Lamine Loum, une fois libéré de ses responsabilités de PM, a plongé dans la consultance internationale. Actuel PCA de la Bicis du groupe BNP Paribas, il est très sollicité par les institutions financières internationales (Banque mondiale, Fmi, Bad, Pnud…)Mame Madior Boye, ex-PM sous le régime de Wade, fut nommée, après son limogeage, Représentante spéciale de la Commission de l’Union africaine, chargée de la protection des civils dans les zones de conflit armé. Un poste qui l’a conduite au Darfour, en RCA, en Côte d’Ivoire, en RDC, au Rwanda… Retirée des affaires, elle vit, aujourd’hui, une retraite paisible.Moustapha Niasse fut PM en avril 1983 sous Diouf et en avril 2000 sous Wade. Limogé, il s’est consacré à sa carrière internationale et à ses entreprises dont International Trading Oil and Commodities.Quant à Abdoul Mbaye, premier PM de Macky, il s’adonne à la consultance, principalement en stratégie bancaire, depuis qu’il a quitté la Primature. Hormis ses activités politiques, il occupe le reste de son temps à la lecture.Souleymane Ndéné Ndiaye, dernier PM de Wade, après la Primature, s’adonnait à l’agriculture et à l’élevage. Il est aujourd’hui le PCA de la compagnie nationale Air Sénégal.Hadjibou Soumaré, après la Primature, a été promu à la tête de l’Uemoa. Il est entré en politique après avoir créé sa formation politique. Recalé à la Présidentielle passée, il a dirigé la Mission d’observation de la Cedeao lors de la Présidentielle ivoirienne.