Examens et concours : Les instructions de Macky Sall

Le Sénégal est entré dans le dernier trimestre de l’année scolaire 2022/2023. Dans deux mois, ce sera le début des examens. En conseil des ministres, hier, le président Macky Sall a instruit son gouvernement à veiller à la bonne préparation des évaluations.







Aux ministres en charge de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des finances, Macky Sall demande « de prendre, dès à présent, toutes les dispositions requises, pour l’organisation dans les meilleures conditions, des examens et concours sur l’étendue du territoire national ».





Cette année devait être calme, suite aux efforts de l’Etat en faveur des enseignants. Mais le contexte politique tendu a déjà eu un impact sur l’école avec les journées sans classe les 15 et 16 mars et l’anticipation des fêtes de pâques de quelques jours, sans compter les mots d’ordre, préavis et menaces de grève des syndicats d’enseignants.





Et le ciel est loin de s’éclaircir avec le procès en appel entre Sonko et Mame Mbaye Niang prévu le 8 de ce mois, mais surtout le procès Sonko-Adji Sarr fixé le 16 mai, c’est-à-dire dans un peu plus d’une semaine. Il est fort à craindre que les mêmes causes produisent les mêmes effets observés au mois de mars 2021.