Faible exécution des accords de 2014 : Le G20 en grève les 21 et 22 avril

Après une accalmie imposée par la pandémie de la Covid-19, l’école renoue avec les perturbations. En effet, les enseignants du G20, qui fustigent le manque de réaction du gouvernement face à leurs préoccupations et à la faible exécution des accords de 2014, ont décidé de mettre en branle un plan d'action «en guise d’avertissement».





Face à la presse ce vendredi, Gougna Niang et ses collègues ont décrété un débrayage, le mercredi 21 avril, à partir de 10 h, et une grève totale le jeudi 22 avril 2021. Le G20, dont le préavis de grève, déposé depuis décembre 2020, est arrivé à expiration le 16 janvier 2021, interpelle le gouvernement sur la satisfaction de ses trois points de revendication : les points du protocole du 17 février 2014 ; la modification du décret 74 – 347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial et, enfin, l’élargissement optionnel de l’âge de la retraite à 65 ans.