[Vidéo] Fanzone Sicap-Liberté : " Zahra Iyane Thiam fait la fierté du parti " (Amadou Bâ)

Fanzone Sicap-Liberté : " Zahra Iyane Thiam fait la fierté du parti " (Amadou Bâ)

La Fanzone initiée par la candidate de la coalition Bby de Sicap a été un moyen de communion entre Sicapois. L'ancien ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ a rejoint Zahra Iyane devant de l'écran lors du match qui opposait le Sénégal au Malawi. A la suite de ce programme, Amadou Bâ n'a pas omis de témoigner l'estime et la loyauté de la candidate envers la commune.









"Une dame très engagée qui fait la fierté du parti, de la coalition et mais aussi une fierté de Sicap-Liberté", c'est en ces termes que l'ancien ministre des Affaires étrangères a défini la candidate de la coalition Bby lors de la séance de visionnage du match de football.





D'après l'invité d'honneur, le programme de Zahra Iyane Thiam entre en droite ligne avec la vision du président Macky Sall mais aussi avec celui du candidat à la mairie de la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf, dans le cadre du Plan Sénégal émergent.