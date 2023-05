Fête du 1er Mai Ziguinchor : La CNTS / FC attire l'attention des autorités sur les cas des mécaniciens, de la Sonacos et des écoles de formation

Trois secteurs professionnels occupent l'essentiel du cahier de doléances de la CNTS / FC à Ziguinchor. Le Secrétariat général de la section régionale de cette centrale syndicale, Kéba Diédhiou a exposé les 3 secteurs qui méritent un regard spécial de la part des autorités dans la région de Ziguinchor.





La Sonacos, l'artisanat et les établissements de formation professionnelle sont les secteurs qui ont les doléances souligne le secrétaire général de la section de cette centrale syndicale. Kéba Diédhiou, a mis le doigt sur les problèmes rencontrés par les artisans surtout les mécaniciens auto. Ces derniers font face à d'énormes problèmes dans l'exercice de leur métier. Ces derniers sont confrontés à un manque d'espace. Et selon lui, ce défaut d'espace entraîne une occupation anarchique des rues, et au finish c'est un impair sur la circulation.

Le syndicaliste préconise la réservation d'espace lors des prochaines lotissements pour ce corps de métier. Kéba Diédhiou exhorte les autorités à soutenir ces artisans dans la mise en place de centres modernes d'autant plus les nouvelles voitures sont construites avec des fonctionnalités orientées vers l'électronique. Le secrétaire général de la CNTS / FC section Ziguinchor soutient que ces personnes doivent bénéficier des financements dans la mesure où elles participent à la formation de la jeunesse.





S'agissant de la Sonacos, Kéba Diédhiou évoque la chute de la production de l'arachide qui cause d'énormes difficultés à cette usine. Il préconise que l'usine s'oriente vers la filière l'anacarde pour éviter la fermeture de ses portes. Selon lui, la production d'arachide que la Sonacos reçoit n'atteint plus les 50.000 tonnes. L'usine tourne avec 30.000 tonnes voire 40.000 tonnes.

Dans le cahier de charges de la CNTS / FC figurent les contraintes des écoles et des centres de formation. Ces établissements reçoivent beaucoup de jeunes pour la formation , mais le cadre pour la pratique fait défaut, souligne, le secrétaire général de la section locale de la CNTS/ FC, Kéba Diédhiou.

Les ateliers réservés à la pratique sont quasi inexistants et l'existant est sous-équipé. Les syndicalistes proposent que l'État multiplie les centres de formation comme la SODEZI et équipe les ateliers, afin de régler le problème de l'employabilité.