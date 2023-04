Fête nationale de l’indépendance : Le message d’Idrissa Seck à la Nation

Le patron du parti Rewmi, Idrissa Seck, a souhaité une bonne fête de l’indépendance à ses compatriotes, dans un message.





"Je souhaite une bonne fête du 4 Avril à mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora ! Aujourd'hui, nous célébrons dans la communion la souveraineté du Sénégal et le sacrifice jusqu’au don de la vie de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui assurent notre protection et défendent notre honneur", rappelle-t-il.