Filière cuirs et peaux: Macky prône l’ouverture de lignes de crédits pour…

En conseil des ministres, ce mercredi 6 avril, le Président de la République, Macky Sall, s’est penché sur la valorisation des filières émergentes de l’artisanat national. Laquelle, dit-il, nécessite le renforcement des capacités des artisans et le financement adéquat de leurs activités.