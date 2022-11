Fin de son audition, arrestation de ses bodyguards : En colère, Ousmane Sonko réagit...

La Colére de Ousmane Sonko

Il fallait s’y attendre. Le président de Pastef/Les patriotes a fustigé le fait que certains de ses gardes rapprochées aient être arrêtés au moment de son audition dans le bureau du Doyen des juges d’instruction, Maham Diallo. «Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée », a d’emblée rassuré, l’ancien inspecteur des Impôts et des Domaines.

Sonko de pester : « Cependant, la gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité et les conduire à Mbour, me laissant sans protection. Cette énième forfaiture ne passera pas ».