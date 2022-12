Financement de la Der : Le taux de recouvrement des Nano crédits avoisine 92%

Le taux de recouvrement des financements des Nano crédit avoisine 92%. La directrice déléguée générale de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes (DER/FJ) veut qu'au niveau des pôles emploi que ce taux de recouvrement soit dépassés. Ceci permettra selon, Dr Mame Aby Seye, d'avoir beaucoup plus de ressources et d'atteindre beaucoup plus de personnes.





Car pour elle, le remboursement est "le nerf de la guerre". " Le remboursement nous permet d'ouvrir encore plus. La demande est très forte. Et le remboursement, nous permettra d'ouvrir d'autres paliers de financement à ceux qui sont déjà bénéficiaires de la Der FJ", dit Dr Mame Aby Sèye, directrice de la Der qui était à Mbour dans le cadre de l'intensification de la remise de financement au niveau des pôles emploi des 46 départements du Sénégal.





Une innovation de taille a été apportée à la procédure de financement qui est le slogan "signé tey jot tey".





"C'est une façon pour nous de répondre très rapidement par rapport à ces pôles emploi qui font partie du programme Xeyu ndaw yi où la Der est un acteur incontournable puisque c'est le guichet unique de financement des pôles emploi où nous sommes attendus avec une intensification qui va se faire d'ici la fin de l'année. L'intensification se fait sur une enveloppe globale de 1,5 miliard pour accompagner dans la rapidité puisque la Der aussi c'est la rapidité; les bénéficiaires et surtout les usagers, les jeunes et les femmes aujourd'hui qui sont demandeurs en autonomisation", explique-t-elle.





Elle ajoute : "L'autonomisation c'est des montants qui vont jusqu'à un million de FCFA. Une innovation dans la mesure où nous nous sommes appuyés sur ce qu'on fait à travers le Nano crédit pour digitaliser toute la procédure de l'enrôlement jusqu'à la remise de financement et accompagner les jeunes et les femmes au niveau des pôles.

Ces 1,5 miliard FCFA vont atteindre plus de 4000 bénéficiaires à travers tout le pays".





Elle se félicite qu'à travers tout le Sénégal, ils sont à plus de 14 000 bénéficiaires dans les pôles emploi qui demandent de l'autonomisation, soit plus de 14 milliards de FCFA. Dans le département de Mbour, 190 bénéficiaires sur une enveloppe qui avoisine pas moins de 80 millions FCFA ont été répertoriés.