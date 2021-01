Financement des partis politiques : Ce qu'en pensent Mignane Diouf et Alioune Tine

Le débat sur la question des financements des partis politiques au Sénégal refait surface. Un sujet qui a été agité après que le Parti Pastef, d’Ousmane Sonko a mobilisé, dans une campagne de « levée de fonds internationale », plus de 150 millions de francs CFA.Alioune Tine de Africa Jom Center est convaincu que l’équation de l’opacité peut bel et bien être résolu à travers un débat national. Pour Alioune Tine, c'est l'occasion pour mettre de la lumière dans le financement des partis politiques."D’autres parviennent à réussir la question de la transparence, c’est difficile, mais il faut commencer à poser le débat, à avoir un minimum de comportement éthique, un minimum de transparence dans le fonctionnement parce que c’est très important à suivre et ça ne doit pas être un problème conjoncturel entre Pastef, le ministre de l’Intérieur. Il me semble qu’aujourd’hui, il faut trouver les moyens parce qu'il y a pas mal d’obstacles souvent qui sont placés pour éviter ou tout simplement neutraliser des adversaires politiques", soutient-il sur Iradio.C’est aussi l’avis du coordonnateur du Forum social, Mignane Diouf. "Je crois que ça dépend de la volonté des états et des acteurs politiques. Tout ce qui est occulte se fait de la main et de l’esprit des hommes. Maintenant, si les hommes et les femmes qui sont à la base de ce que vous appelez occulte veulent que ça soit bien net et bien clair, ils y arriveront. A mon avis, il faut donc en Afrique et dans le monde que nous arrivions à asseoir des lois que tout le monde respecte, acteurs politiques, acteurs sociaux, acteurs citoyens, populations dans le cadre du jeu politique sinon ça devient toujours des jeux inégalitaires et ça crée des débordements".Pour Alioune Tine, il faut un échange national sur le financement des formations politiques."Il faut un grand débat national sur la question du financement des partis politiques. C'est une question qui est à l’ordre du jour depuis le temps de Diouf. Dans les années 98, c’était le professeur El Mbodji à qui on avait demandé de faire une proposition et il avait fait depuis le temps de Wade et cette proposition avait été encore rangée dans les tiroirs. Il me semble, avec la décision qui vient d’être prise et les élections vers lesquelles nous nous acheminons, il est bon aujourd’hui d’engager un véritable débat national sur la question du financement des partis qui a d’ailleurs été abordé dans les assises nationales".Mamadou Mignane Diouf, lui n'est pas contre l'idée de Alioune Tine."Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui mais est-ce que ça mérite un débat national, ça mérite plutôt une clarification du jeu politique et que des dispositions juridiques, règlementaires mais aussi une déontologie politique en Afrique et dans le monde puisse être instaurées. Est-ce qu’on a le temps de laisser d’autres urgences et de débattre sur le financement des partis politiques dans un débat national, il faut que les acteurs, l’opinion, la loi soient éclairés sur ce qui doit être fait".