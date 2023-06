France-Parti socialiste : « Le Sénégal traverse sa plus grave crise depuis un quart de siècle »

Les réactions de la classe politique française sur les derniers événements qui ont secoué le Sénégal s’enchaînent. Dans un communiqué publié ce mardi, le Bureau national du Parti socialiste exprime son inquiétude sur la situation au Sénégal depuis le 1er juin avec des violences à Dakar et à Ziguinchor qu’il qualifie d’ « inacceptables ».





« Alors que le Sénégal traverse de nouveau une période de violences, ayant entraîné en deux jours de nombreux morts, les socialistes Français adressent leurs sincères condoléances au peuple sénégalais et souhaitent l’apaisement. Rien ne peut justifier l’usage de la force en démocratie, ni la suspension des médias sociaux, ni les appels à l’insurrection. Le Sénégal traverse sa plus grave crise depuis un quart de siècle », estime le parti.





Le PS de rappeler que depuis l’indépendance du Sénégal en 1960 jusqu’à aujourd’hui, le pays était un exemple démocratique pour l’Afrique. « Malgré les désaccords politiques, jamais le dialogue n’avait été rompu entre le pouvoir et les forces d’opposition ».





Le Parti de gauche de rappeler WDF





que l’État de droit doit préserver la séparation des pouvoirs et favoriser le dialogue civil, contribuant ainsi à la cohésion sociale et au développement du pays. « Ses principes sont valables partout et rien ne doit y déroger, plus encore dans un pays où l’exemplarité et la parole donnée dépassent la seule politique et où l’éthique influence toute la société ».





Le Parti socialiste espère un sursaut démocratique et estime que les Sénégalais doivent pouvoir choisir librement leur prochain président de la République l’an prochain dans le cadre constitutionnel.