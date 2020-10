Gabon : entre l’opposition et les Bongo, le cœur des Maganga Moussavou balance

Le ministre gabonais de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, vient d’officialiser son « adhésion » au parti présidentiel

D’un côté, on a le père, l’opposant Pierre-Claver Maganga Moussavou. De l’autre, le fils, ministre de l’Agriculture, qui vient de rallier le parti au pouvoir. « Jeune Afrique » s’est penché sur les raisons de leur discorde.





Cela aurait pu être une réunion comme les autres pour le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir). Mais au siège régional de la formation situé à Mouila, dans la Ngounié, un participant attire les regards ce 12 septembre. Ce « camarade » qui s’installe aux côtés du secrétaire national, Emmanuel Biye, et de la présidente du Sénat, Lucie Milebou Aubusson, c’est Biendi Maganga Moussavou.





Ministre de l’Agriculture, il est le fils de Pierre-Claver Maganga Moussavou, l’opposant et fondateur du Parti social démocrate (PSD). Et ce 12 septembre, Biendi Maganga Moussavou vient officialiser son « adhésion » et « son engagement à participer pleinement à la vie » du parti présidentiel.