[Photos] Ganguel souley : Visite du projet de construction du centre pour la recherche la culture et le développement Cheikh Moussa Camara

Le Président de la République a visité ce matin le projet de construction du centre pour la recherche la culture et le développement Cheikh Moussa Camara de Ganguel souley.





Les travaux bien avancés à la satisfaction de Thierno Bassirou Camara petit fils du vénéré Cheikh. Sur place, le chef de l'Etat lui a rendu un vibrant hommage et invité les compatriotes à revisiter notre histoire et notre patrimoine culturel et spirituel.