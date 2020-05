Gestion Covid-19 : L’Apr Plateau solde ses comptes avec Sonko et Abdoul Mbaye

L'Apr de Plateau solde ses comptes avec Sonko et Abdoul Mbaye

« Depuis l’apparition de la maladie du coronavirus dans notre pays, le gouvernement du Sénégal est sans nul doute sur la bonne voie et la bonne direction pour endiguer le fléau. Dès l’apparition du premier cas, le président de la République a pris d’importantes mesures pour y faire face. On peut citer entre autres, le système sanitaire renforcé, un comité national de lutte contre les maladies infectieuses installé et des centres de traitement aménagés pour la prise en charge des malades », ont listé d'entrée les militants apéristes de Dakar plateau dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Mais malheureusement, soutiennent-ils, au moment où l’Etat fait des efforts pour lutter efficacement contre la maladie, certains membres de l’opposition ont préféré être sur la touche pour critiquer. « Des critiques et jugements qui sont sans fondements car ne reposant sur aucune donnée scientifique. Ousmane sonko, le président du parti Pasteef et Abdoul Mbaye du parti Act sont les plus en vue », regrettent ces camarades du Président Macky Sall.





Ils martèlent également que tous les candidats malheureux à la dernière présidentielle s’affichent comme des mécontents. « A notre connaissance, aucun d’entre ces deux n’a apporté une contribution à la lutte. Ni sur le plan financier, ni sur le plan matériel. »





Au leader du Pastef, l’Apr plateau rappelle qu’il a été reçu et consulté par le chef de l’Etat en audience pour recueillir sa position. « Pourtant, il n’a fait aucun geste pour participer à l’effort de guerre. Seulement, sa position n’est que politique politicienne. Il s’enchaîne avec des sorties malencontreuses et inopportunes. Pour montrer sa méchanceté et son ingratitude, en tant que député, il n’a pas voulu voter la loi donnant au Président Macky Sall les pleins pouvoirs pendant 3 mois de gérer la pandémie », clament-ils.





A propos d'Abdoul Mbaye, les républicains soutiennent qu’il ne digère toujours pas sa « défénestration » au poste de Premier ministre. « Il continue de montrer ses tares et ses limites sur la gestion de certains dossiers dont le Covid-19. Abdoul Mbaye n’a daigné répondre à l’appel du chef de l’Etat pour une unité de tous les Sénégalais dans cette lutte contre l’ennemi commun, le coronavirus », dénoncent-ils.