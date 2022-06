Gestion des inondations : les instructions de Macky Sall à 3 ministres

Le chef de l’État, Macky Sall, a instruit, hier, en conseil des ministres, le gouvernement de prendre les mesures urgentes appropriées afin d’accentuer la gestion préventive des inondations.



À cet effet, rapporte L'AS, le ministre de l’Intérieur et son collègue de la Solidarité nationale sont invités à mettre en place, en liaison avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, des mécanismes de secours et d’assistance aux personnes sinistrées.



D'après le journal, le Président Sall a également demandé au ministre de l’Intérieur de renforcer, durant cette période, le contrôle des installations de paratonnerres et la sécurisation des plages et autres lieux de loisirs.



Pour finir, renseigne le quotidien dans sa parution de ce jeudi, le chef de l’État n'a pas manqué de rappeler à Antoine Diome l’impératif de veiller au respect des règles de protection civile dans tous les établissements recevant du public.