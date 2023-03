Gestion des ports : Macky Sall change les règles

La gestion des ports publics du Sénégal est désormais du ressort du Port autonome de Dakar (PAD). Ainsi en a décidé le Président Macky Sall, qui a pris en ce sens un décret. «(Le texte) permet au PAD d’étendre sa juridiction à l’ensemble des pôles portuaires du Sénégal tant en ce qui concerne les conditions d’aménagement, d’exploitation, de conservation que de développement», précise Libération, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi.



Cette nouvelle disposition concerne les ports maritimes, fluvio-maritimes, de pêche, de plaisance et secs. Libération ajoute qu’à travers ce décret l’État cède en plus au PAD ses droits et obligations dans le cadre de la convention le liant avec Sénégal minergy port pour l’exploitation du port vraquier Bargny-Sendou, ainsi que son droit de préemption pour l’acquisition des terrains mis en vente par les entités publiques ou privées.