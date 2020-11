Gestion du CESE : La réplique salée de Mimi Touré à Idrissa Seck

L’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) n’a pas perdu du temps pour apporter la réplique à son successeur Idrissa Seck. Ce dernier lui a lancé des piques sur sa gestion, lors de son installation ce jeudi 12 novembre.« Aucun document signé et paraphé par mon prédécesseur, attestant ce que j’ai trouvé au CESE à mon arrivée, notamment dans les comptes, ne m’a été remis », a fait savoir le nouveau patron du CESE.Aminta Touré de rétorquer sur Tfm. «Je regrette que le nouveau président ne soit pas venu à la passation. S'il avait des questions à clarifier, ça aurait été l'occasion de le faire. Il n'est malheureusement pas venu. Je pense que le problème c'est qu'il est resté longtemps sans travailler et les procédures ont beaucoup évolué. Les procédures, désormais, sont informatisées », déclare Mimi sur Tfm, repris par Libération Online.