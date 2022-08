Gouvernement : Ces anciens ministres de Macky Sall «recyclés» à l’Assemblée nationale

De l’Exécutif au Législatif ! Dans la nouvelle Législature, il y a pas moins de 3 députés, membres de l'actuel gouvernement, et 5 anciens ministres de Macky Sall. Vont-ils y siéger ? Ou bien vont-ils tout simplement démissionner ?







Il faut d’emblée préciser que tout candidat élu peut renoncer à son poste de député pour être remplacé. Mais, en attendant la suite et leur éventuelle installation prévue au mois d’octobre prochain, parmi les 165 parlementaires de la 14e Législature, trois sont encore membres du Gouvernement. Il s’agit d’Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, d’Abdoulaye Daouda Diallo, en charge de l’Economie et des Finances et Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public. Les deux premiers cités ont été respectivement têtes de liste départementale de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) à Kaffrine et à Podor, alors que la dernière était investie à la 5e position sur la liste nationale proportionnelle.



Aujourd’hui que l’on annonce la dissolution imminente et la formation d’un nouveau gouvernement, ces ministres seront-ils reconduits ou vont-ils siéger à l’Assemblée nationale ? Les prochains jours nous édifieront.



A noter que dans cette nouvelle équipe parlementaire, il y a également d’anciens ministres, défenestrés lors du dernier remaniement : El Hadj Oumar Youm, Amadou Ba, et Aly Ngouille Ndiaye. Il y a aussi Abdoulaye Diouf Sarr, limogé dans la foulée de l’affaire des 11 bébés morts calcinés à l’hôpital de Tivaouane, et Aminata Touré, ancienne Première ministre.



Pour rappel, d’autres ministres, têtes de liste, ont été défaits. Parmi ceux-ci, il y a Mansour Faye (ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement), Aminata Assome Diatta (Commerce), Néné Fatoumata Tall (Jeunesse), et le ministre-conseiller Augustin Tine.