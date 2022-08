Gouvernement : la surprenante proposition du ministre Abdoulaye Sow à Yewwi

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, a utilisé l’humour pour dire que l’opposition à tort de croire qu’elle sera majoritaire à l’Assemblée nationale et que, par conséquent, elle va imposer la cohabitation à Macky Sall. «Si l’opposition veut siéger au gouvernement, rien ne les empêche d’en exprimer le vœu au président de la République», a-t-il déclaré hier, mardi, à Kaffrine, dans des propos rapportés par Les Echos dans son édition de ce samedi.



C’est que pour la tête de liste locale de Benno Bokk Yakaar, qui a gagné dans tous les départements de la région, la coalition présidentielle a remporté le scrutin de dimanche. «A l’heure actuelle, affirme Abdoulaye Sow, nous sommes majoritaires et je dois dire que ce que Déthié Fall (il a affirmé que Yewwi Askan Wi a obtenu 83 députés, Ndlr) a déclaré hier ne repose sur rien. Si nous prenons le scrutin, au plan national, nous avons 47,8% des suffrages. Ce qui nous place à la première place de ce scrutin.»