Gouvernement : le matin de sa nomination, un des nouveaux ministres passait un examen

Samedi dernier, dans la matinée, au moment où le Sénégal attendait la nomination du nouveau Premier ministre et de son premier gouvernement, un des futurs ministres était en salle d’examen. Il s’agit de Yoro Dia, le nouveau ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République.



D’après Le Soleil, qui donne l’information, Yoro Dia soutenait sa thèse de doctorat en sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’UCAD. Son sujet : «Mutations critiques d’une ‘démocratie de Sisyphe’. Sociologie politique d’un basculement de l’Etat légal à l’Etat de Droit (1962-2022)».



Le nouveau ministre a soutenu sa thèse devant un jury présidé par le Pr Serigne Diop et composé en outre de Alioune Badara Diop, son directeur de thèse, Ismaïla Madior Fall, Maurice Soudieck Dione, Abdourahmane Thiam et Penda Mbow.



Le Soleil informe que Yoro Dia a obtenu la mention «Très honorable» pour son travail résumé dans 307 pages à travers lesquels il signale qu’«avec l’Etat de Droit, il y a des principes sur lesquels on ne peut plus revenir, même si l’on a la majorité pour le faire, alors que l’Etat légal se donne des lois, des règles et peut les défaire légalement à condition d’avoir la majorité».



Au Sénégal, affirme Yoro Dia, «depuis l’alternance, en 2000, l’Etat légal est en train de basculer de façon irréversible vers l’Etat de Droit, malgré un piétinement politique.»